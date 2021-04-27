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بالفيديو.. قصة مدرسة الفلاح التي صمدت أمام المحاولات التركية لنشر الجهل بين العرب

منذ ساعة
1552
بالفيديو.. قصة مدرسة الفلاح التي صمدت أمام المحاولات التركية لنشر الجهل بين العرب

الرياض (صدى):
قال أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، إن الدولة العثمانية البائدة تعمّدت خلال احتلالها الجزيرة العربية تجهيل الناس وتتريك حياتهم والقضاء على كل ما هو عربي.

وذكر، في برنامجه "العصملي"، أن العثمانيين أهملوا كل شئ في الجزيرة العربية ما عدا الحروب والقتل، وانتشر الجهل لعدم اهتمام العثمانيون بالتعليم.

ولفت إلى أن مدرسة الفلاح التي أسسها الشيخ محمد على لمحاربة الجهل كانت عبارة عن داخل غرفة في بيته الكائن في مدينة جدة يعطي فيها دروسه للتعليم وتنوير الطلاب.

وأضاف أن العثمانيين لم يعجبهم هذا الأمر وبدأوا بترهيب الناس لمنعهم من التعليم، فقرر الشيخ محمد أن يخصص الفترة من المغرب إلى العشاء كموعد لتعليم الطلاب.

 

الأتراك
الجزيرة العربية
الدولة العثمانية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا يا شيخه .. .. اشوا اللي ماشفتك والا كان مت من قذف كبدي ، من شوفت الفيديو سام راسي وتلوعت كبدي وشلون على...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههه نشميه واجد ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه حلوه منك يااخ دكتور محمد بخش ..
يارب توصلها
يا اخي مشروعك ناجح بس خف خلينا من الضريبه وضعك افضل من وضع غيرها خلها ١٠ ارحم
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجاني زحلقوهم ومن رجولهم علقوهم ..

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