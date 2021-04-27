الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة

منذ 29 دقيقة
1335
1
شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) أشخاص ، مواطن و (3) مقيمين من الجنسية السودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الخامس والسادس، امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة، من خلال ترويجهم لبيع ما يعادل (8,000,000) دولار أمريكي مزيفه مقابل مبلغ (2,000,000) ريال سعودي، متّخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء الرياض مقرّاً لهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض
الأوراق المالية
المزيفة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9145
منذ 20 دقيقة
ناس كبار ٥٠ & ٦٠ سنة يعني شغل كهول

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ناس كبار ٥٠ & ٦٠ سنة يعني شغل كهول
د محمد ماجد بخش
حااااااضر
د محمد ماجد بخش
حد يسمي بنته بوسي يا شلبي
ع ع ع
سامج مثل أخوك الطبال
ع ع ع
سامج مثل أخوك الطبال

أخر الأخبار

رامز جلال يسخر من حواجب ريم عبد الله: " سحبه سكينة معجون "
رامز جلال يسخر من حواجب ريم عبد الله: " سحبه سكينة معجون "
منذ 9 دقائق 189
مشكلة الثقة الزايدة
مشكلة الثقة الزايدة
منذ 12 دقيقة 190
تقول لزوجها انا نشمية لكن الواقع غير
تقول لزوجها انا نشمية لكن الواقع غير
منذ 12 دقيقة 200
رايق على الاخير
رايق على الاخير
منذ 12 دقيقة 168
حملة أمنية لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن تضبط عدد من المخالفات
حملة أمنية لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن تضبط عدد من المخالفات
منذ 17 دقيقة 3214
النصر يفاوض الأهلي لضم "العويس"
النصر يفاوض الأهلي لضم "العويس"
منذ 19 دقيقة 1334
نصيحة هامة من وكيل وزارة الصحة إلى المحصنين ضد كورونا
نصيحة هامة من وكيل وزارة الصحة إلى المحصنين ضد كورونا
منذ 23 دقيقة 1660
الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية بعض مناطق المملكة
الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية بعض مناطق المملكة
منذ 28 دقيقة 1390
شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة
شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص امتهنوا المتاجرة بالأوراق المالية المزيفة
منذ 29 دقيقة 1339
شاهد.. لحظة احتجاز مركبة وغرقها في مياه الأمطار داخل أحد الأنفاق
شاهد.. لحظة احتجاز مركبة وغرقها في مياه الأمطار داخل أحد الأنفاق
منذ 40 دقيقة 1667