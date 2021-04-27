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الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية بعض مناطق المملكة

منذ 28 دقيقة
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الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار رعدية بعض مناطق المملكة

الرياض (صدى):
الله - ابتداء من يوم الغد حتى الأحد القادم, على أجزاء من مناطق المملكة , تتأثر جراءها مناطق ( عسير، الباحة، جازان ، نجران ، مكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول .

ويتوقع في يومي الأربعاء والخميس تأثر مناطق ( الرياض ، القصيم ، الشرقية ) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح متوسطة السرعة .

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم .

الدفاع المدني
أمطار
المملكة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ناس كبار ٥٠ & ٦٠ سنة يعني شغل كهول
د محمد ماجد بخش
حااااااضر
د محمد ماجد بخش
حد يسمي بنته بوسي يا شلبي
ع ع ع
سامج مثل أخوك الطبال
ع ع ع
سامج مثل أخوك الطبال

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