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الخارجية الأمريكية تعلن استثناءات لقيود السفر المفروضة خلال كورونا

منذ 41 دقيقة
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الخارجية الأمريكية تعلن استثناءات لقيود السفر المفروضة خلال كورونا

واشنطن (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أنه تمشياً مع التزامها بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة، قررت تطبيق العديد من الاستثناءات وذلك للمصلحة الوطنية على جميع قيود السفر الإقليمية السارية حاليًا نتيجة لوباء كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن الطلاب الذين يسعون إلى بدء الدراسات في الخريف، والأكاديميين والصحفيين والأفراد الذين يقدمون دعمًا حيويًا للبنية التحتية في البلدان المتأثرة بقيود كوفيد-19 الجغرافية، مؤهلين للحصول على استثناء المصلحة الوطنية.

وأشارت إلى أن ذلك يشمل المتقدمين المؤهلين الذين كانوا موجودين في البرازيل أو الصين أو إيران أو جنوب إفريقيا، داعية المتقدمين للحصول على التأشيرة التحقق من موقع الويب الخاص بأقرب سفارة أو قنصلية للحصول على أحدث المعلومات حول توفر مواعيد التأشيرة.

امريكا
كورونا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ناس كبار ٥٠ & ٦٠ سنة يعني شغل كهول
د محمد ماجد بخش
حااااااضر
د محمد ماجد بخش
حد يسمي بنته بوسي يا شلبي
ع ع ع
سامج مثل أخوك الطبال
ع ع ع
سامج مثل أخوك الطبال

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