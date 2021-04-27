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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم النوم في ليلة القدر

منذ 12 دقيقة
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بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم النوم في ليلة القدر

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الثلاثاء، حكم النوم في ليلة القدر.

وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن ليلة 27 من رمضان هي أرجأ الليالي بأن تكون ليلة القدر ولكن ليس من المؤكد؛ لذلك ينبغي على المسلم أن يجتهد في الليالي العشر الأواخر.

وأشار "الخثلان" إلى أنه لو نام الشخص في ليلة صادفت ليلة القدر فإنه لم يرتكب أمرًا محرمًا، ولكن تحريها من الأمور المحببة، بينما النوم فيها هو حرمان كبير.

النوم
رمضان
ليلة القدر
سعد الخثلان

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
عنوان رنان ،، وماشفنا شي لاردة فعل ولا فعل !!!
د محمد ماجد بخش
متوقع الليلة أخبار طيبة ! متفاعلين ومتفائلين وقائدنا سلمان وعضده محمد لا انتظام لصالح المسلمين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا...
ابو احمد
لاحول ولا قوة الا بالله
مشاري
اهم منجز تسعى له الدولة هو عدم الاعتماد على النفط هل هذا تحقق خلال ال٥ سنوات الماضية
حمد
تزوجها ويوم شبع منها رماها

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