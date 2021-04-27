الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. متحدث الدفاع المدني: انتشار للفرق الميدانية بمكة وسط متابعة مستمرة للحالة المناخية

منذ 18 دقيقة
1315
بالفيديو.. متحدث الدفاع المدني: انتشار للفرق الميدانية بمكة وسط متابعة مستمرة للحالة المناخية

مكة المكرمة (صدى):
كشف المتحدث باسم الدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، اليوم الثلاثاء، أن انتشار للفرق الميدانية بمكة المكرمة وسط متابعة مستمرة للحالة المناخية بالتنسيق مع مركز الأرصاد.

وقال المقدم محمد الحمادي، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أن الأمطار مستمرة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، فيما يتم اتخاذ كافة التدابير بواسطة الدفاع المدني للتعامل مع الحالة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، أن يستمر هطول امطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير، والباحة، لافتًا إلى أنها تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

الدفاع المدني
مكة
الحالة المناخية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو مشعل
عنوان رنان ،، وماشفنا شي لاردة فعل ولا فعل !!!
د محمد ماجد بخش
متوقع الليلة أخبار طيبة ! متفاعلين ومتفائلين وقائدنا سلمان وعضده محمد لا انتظام لصالح المسلمين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا...
ابو احمد
لاحول ولا قوة الا بالله
مشاري
اهم منجز تسعى له الدولة هو عدم الاعتماد على النفط هل هذا تحقق خلال ال٥ سنوات الماضية
حمد
تزوجها ويوم شبع منها رماها

أخر الأخبار

بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم النوم في ليلة القدر
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم النوم في ليلة القدر
منذ 12 دقيقة 1271
شاهد.. رد فعل متحرش المعادي فور سماع حكم سجنه المشدد 10 سنوات
شاهد.. رد فعل متحرش المعادي فور سماع حكم سجنه المشدد 10 سنوات
منذ 13 دقيقة 295
بالفيديو.. متحدث الدفاع المدني: انتشار للفرق الميدانية بمكة وسط متابعة مستمرة للحالة المناخية
بالفيديو.. متحدث الدفاع المدني: انتشار للفرق الميدانية بمكة وسط متابعة مستمرة للحالة المناخية
منذ 18 دقيقة 1318
بالفيديو.. ردة فعل مرزوق الغانم بعد جلوس نواب مجلس الأمة الكويتي في مقاعد الوزراء
بالفيديو.. ردة فعل مرزوق الغانم بعد جلوس نواب مجلس الأمة الكويتي في مقاعد الوزراء
منذ 21 دقيقة 1540
وزير المالية: رؤية المملكة استهدفت بناء اقتصاد مزدهر لدعم وطن طموح
وزير المالية: رؤية المملكة استهدفت بناء اقتصاد مزدهر لدعم وطن طموح
منذ 33 دقيقة 1479
إغلاق أكثر من 100 منشأة تجارية لعدم امتثالها للتدابير الوقائية بجدة
إغلاق أكثر من 100 منشأة تجارية لعدم امتثالها للتدابير الوقائية بجدة
منذ 34 دقيقة 1388
" المحكمة الجزائية " تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم بن علي
" المحكمة الجزائية " تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم بن علي
منذ 35 دقيقة 1469
الحكم على المتحرش في فيديو "طفلة المعادي" بالسجن 10 سنوات
الحكم على المتحرش في فيديو "طفلة المعادي" بالسجن 10 سنوات
منذ 38 دقيقة 306
بالفيديو.. بوسي شلبي تخلع «الباروكة» على الهواء
بالفيديو.. بوسي شلبي تخلع «الباروكة» على الهواء
منذ 38 دقيقة 428
بالصور.. اخماد حريق اندلع في ورشة سيارات بالرياض
بالصور.. اخماد حريق اندلع في ورشة سيارات بالرياض
منذ ساعة 1691