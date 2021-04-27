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إغلاق أكثر من 100 منشأة تجارية لعدم امتثالها للتدابير الوقائية بجدة

منذ 34 دقيقة
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إغلاق أكثر من 100 منشأة تجارية لعدم امتثالها للتدابير الوقائية بجدة

جدة (صدى):
أغلقت أمانة محافظة جدة يوم أمس 108 منشآت تجارية مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية الوقائية، وفق جولات ميدانية نفذتها الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن عدد الجولات بلغت 4314 جولة في نطاق 19 بلدية فرعية ، رصدت خلالها 141 مخالفة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور المواطن والمقيم من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

جدة

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
عنوان رنان ،، وماشفنا شي لاردة فعل ولا فعل !!!
د محمد ماجد بخش
متوقع الليلة أخبار طيبة ! متفاعلين ومتفائلين وقائدنا سلمان وعضده محمد لا انتظام لصالح المسلمين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا...
ابو احمد
لاحول ولا قوة الا بالله
مشاري
اهم منجز تسعى له الدولة هو عدم الاعتماد على النفط هل هذا تحقق خلال ال٥ سنوات الماضية
حمد
تزوجها ويوم شبع منها رماها

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