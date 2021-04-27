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" المحكمة الجزائية " تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم بن علي

منذ 34 دقيقة
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" المحكمة الجزائية " تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم بن علي

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم أ- بن علي، سعودي الجنسية عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها ، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/27هـ الساعة العاشرة صباحاً .

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد ، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

المحكمة الجزائية

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أحدث التعليقات

ابو مشعل
عنوان رنان ،، وماشفنا شي لاردة فعل ولا فعل !!!
د محمد ماجد بخش
متوقع الليلة أخبار طيبة ! متفاعلين ومتفائلين وقائدنا سلمان وعضده محمد لا انتظام لصالح المسلمين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا إمام إلا...
ابو احمد
لاحول ولا قوة الا بالله
مشاري
اهم منجز تسعى له الدولة هو عدم الاعتماد على النفط هل هذا تحقق خلال ال٥ سنوات الماضية
حمد
تزوجها ويوم شبع منها رماها

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