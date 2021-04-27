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بالفيديو .. "مذيع" يروي كواليس إذاعة خبر وفاة الملك عبدالله

منذ ساعة
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بالفيديو .. "مذيع" يروي كواليس إذاعة خبر وفاة الملك عبدالله

الرياض (صدى):
روى رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين، المذيع عبدالله الشهري، كواليس إذاعة خبر وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وذكر، خلال حديثه لبرنامج "تواصل" المذاع على قناة الرسالة، أنه تلقى توجيه مباشر من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون حينها بإعلان وفاة الملك عبدالله والإجماع على تعيين ولي العهد "سلمان" ملكاً للمملكة.

وأضاف أن اسمه ارتبط قديما بإذاعة الأموار الملكية لكون أن الأموار الملكية حينها كان يقرأها 3 أو أربع مذيعين، لكن الوضع تغير في الوقت الراهن لكون أن القنوات أصبحت كثيرة وكذلك عدد المذيعين.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز
الملك سلمان
جمعية الإعلاميين السعوديين
المذيع عبدالله الشهري

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ 39 دقيقة
ومين يقدر ينسى خبر اعلان وفاة الملك عبدالله، ملك الانسانية عليه رحمة الله،

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أحدث التعليقات

خالد قزيز
الف مبروك ابو محمد ونسال الله لك التوفيق وان يجعلها عونا لك على طاعته ..
المغربي
أما. عضو ذهبي مره وحده
ابومحمدالمالكي
ماشاءالله تبارك الرحمن الف الف مبروك ونتمنى له التوفيق باذن الله
هادي أبوهاني
وفق الله ونسأل الله لك التوفيق والسداد رجل عملي مخلص بارك الله في جهودك.
مغابش
الف مبروك ويستاهل الأستاذ طارق والله يجعلها عونا له على الطاعة

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