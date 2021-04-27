الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
بالفيديو.. شوارع مكة تتحول لأودية بعد الأمطار الغزيرة
منذ 6 دقائق
1220
مكة المكرمة (صدى):
شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة على معظم أحياءها.
وكشف مقطع فيديو، عن تحول شوارع أحمكةياء مكة لأودية بعد هطول الأمطار الغزيرة عليها اليوم.
واتساب
فيسبوك
تويتر
مكة
أمطار غزيرة
أودية
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
شرحبيل
زواج واحد بتكلفة.. تزويج ٤٠ شاب وشابه وهذي نهايته
ابو وليد
الدخان اصلا حرام بغض النظر عن كونه مفطر -- ولا يجتمع الحرام مع الصيام
ابو وليد
لو تشوفون ابو خرقه كيف الحكام واللجان يدفدفونه وكل مباراه ضربات جزاء لصالحه من الخيال ويطردون لهم كم لاعب من الفريق المنافس وبرضه فاشل
¥ ولد نجد ¥
الله يتقبل
د محمد ماجد بخش
نعيش بل نخوض معركة جديدة يجدر بنا تسميتها معركة السلامة
أخر الأخبار
بالصور.. ظهور جينيسيس G80 الكهربائية لأول مرة
منذ دقيقة
1048
بالفيديو.. شوارع مكة تتحول لأودية بعد الأمطار الغزيرة
منذ 6 دقائق
1221
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة
منذ 12 دقيقة
1190
دراسة توضح مدى استفادة الرضغ من تطعيم الأمهات ضد كورونا
منذ 29 دقيقة
1404
أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالفترة الأخيرة
منذ 37 دقيقة
1700
عودة التشغيل الليلي لمطار أبها الدولي
منذ 45 دقيقة
1521
«الصحة»: تسجيل 1045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة
2042
الكشف عن المدرب الجديد لـ "بايرن ميونخ "
منذ ساعة
1823
"الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية على بعض المناطق
منذ ساعة
1897
وظيفة شاغرة في هيئة الطيران المدني
منذ ساعة
2003