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عودة التشغيل الليلي لمطار أبها الدولي
منذ 45 دقيقة
1517
أبها (صدى):
أqعلن مطار أبها الدولي اليوم الخميس عودة التشغيل الليلي بالمطار لتسيير الرحلات الجوية اعتباراً من الخميس القادم .
الجدير بالذكر أن الرحلات الداخلية في مطار أبها 188 رحلة والرحلات الدولية 34 رحلة اسبوعياً قبل الجائحة .
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