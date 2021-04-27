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عودة التشغيل الليلي لمطار أبها الدولي

منذ 45 دقيقة
1517
عودة التشغيل الليلي لمطار أبها الدولي

أبها (صدى):
أqعلن مطار أبها الدولي اليوم الخميس عودة التشغيل الليلي بالمطار لتسيير الرحلات الجوية اعتباراً من الخميس القادم .

  • الجدير بالذكر أن الرحلات الداخلية في مطار أبها 188 رحلة والرحلات الدولية 34 رحلة اسبوعياً قبل الجائحة .

مطار ابها
الرحلات الجوية

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أحدث التعليقات

شرحبيل
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ابو وليد
الدخان اصلا حرام بغض النظر عن كونه مفطر -- ولا يجتمع الحرام مع الصيام
ابو وليد
لو تشوفون ابو خرقه كيف الحكام واللجان يدفدفونه وكل مباراه ضربات جزاء لصالحه من الخيال ويطردون لهم كم لاعب من الفريق المنافس وبرضه فاشل
¥ ولد نجد ¥
الله يتقبل
د محمد ماجد بخش
نعيش بل نخوض معركة جديدة يجدر بنا تسميتها معركة السلامة

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