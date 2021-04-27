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أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالفترة الأخيرة

منذ 37 دقيقة
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أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بالفترة الأخيرة

الرياض (صدى):
كشف عالم الأوبئة ومدير إدارة مكافحة وباء كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، دكتور أوليفر مورغان، أن معدلات الإصابة بعدوى كورونا على مستوى العالم تعكس صورة مقلقة تمامًا؛ بعد وجود زيادة مطردة طوال شهري مارس وأبريل.

وأوضح دكتور مورغان، أن الزيادة في الحالات وارتفاع عدد الحالات لدى الشباب ترجع إلى 3 عوامل، بينما السبب الأول هو انخفاض مستويات الالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية مما أدى إلى زيادة الاختلاط الاجتماعي.

وأشار إلى أن السبب الثاني هو انتشار متغيرات كورونا المتحورة الجديدة الأكثر قابلية للانتقال والعدوى، فيما السبب الثالث، فهو التوزيع غير المتكافئ أو غير المتوازن للقاحات المضادة لكوفيد-19، مؤكدًا على أهمية «أن نستمر جميعًا في الالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية لتقليل انتشار العدوى بفيروس كورونا المُستجد وسلالاته المتحورة الجديدة».

فيروس كورونا، الصحة العالمي

الصحة العالمية
فيروس كورونا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9133
منذ 28 دقيقة
خوفي يا خوفي من الظروف والوقت يطوف

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أحدث التعليقات

شرحبيل
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ابو وليد
الدخان اصلا حرام بغض النظر عن كونه مفطر -- ولا يجتمع الحرام مع الصيام
ابو وليد
لو تشوفون ابو خرقه كيف الحكام واللجان يدفدفونه وكل مباراه ضربات جزاء لصالحه من الخيال ويطردون لهم كم لاعب من الفريق المنافس وبرضه فاشل
¥ ولد نجد ¥
الله يتقبل
د محمد ماجد بخش
نعيش بل نخوض معركة جديدة يجدر بنا تسميتها معركة السلامة

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