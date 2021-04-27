وظيفة شاغرة في هيئة الطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لخريجي البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: "أخصائي الأنظمة الاقتصادية"، بينما الخبرات والمؤهلات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (قانون أو اقتصاد أو إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها، ولا يشترط الخبرة المسبقة، القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة، القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب، القدرة على العمل تحت الضغط، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا