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وظيفة شاغرة في هيئة الطيران المدني

منذ ساعة
1987
وظيفة شاغرة في هيئة الطيران المدني

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لخريجي البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: "أخصائي الأنظمة الاقتصادية"، بينما الخبرات والمؤهلات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (قانون أو اقتصاد أو إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها، ولا يشترط الخبرة المسبقة، القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة، القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب، القدرة على العمل تحت الضغط، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

 

 

وظائف
الرياض
هيئة الطيران المدني

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أحدث التعليقات

شرحبيل
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ابو وليد
الدخان اصلا حرام بغض النظر عن كونه مفطر -- ولا يجتمع الحرام مع الصيام
ابو وليد
لو تشوفون ابو خرقه كيف الحكام واللجان يدفدفونه وكل مباراه ضربات جزاء لصالحه من الخيال ويطردون لهم كم لاعب من الفريق المنافس وبرضه فاشل
¥ ولد نجد ¥
الله يتقبل
د محمد ماجد بخش
نعيش بل نخوض معركة جديدة يجدر بنا تسميتها معركة السلامة

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