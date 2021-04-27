الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح هل الغيبة في نهار رمضان تفسد الصيام

منذ 13 دقيقة
1368
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح هل الغيبة في نهار رمضان تفسد الصيام

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء حكم الغيبة في نهار رمضان وما إذا كانت تفسد الصيام .

وقال الشيخ عبد السلام السليمان في برنامج فتاوى المذاع على قناة "السعودية " أنه ينبغي على المسلم أن يتنبه للغيبة والنميمة لأن الله تعالى ليس له حاجة في أن يدع المرء طعامه وشرابه ما يدع الغيبة والنميمة .

وأضاف الشيخ عبد السلام السليمان أن الكلام هو من يسوق الإنسان إلى الجنة كالنصيحة والموعظة أو يسوق الإنسان إلى النار كالغيبة أو التحريض أو التهكم أو السخرية وأثرهم خطير في الدنيا والآخرة.

الصيام
الغيبة
الشيخ عبد السلام السليمان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب!! يادافع البلا ههههههههههههههههههههههههههااااي
ابوبدر
يارب رحمتك .. وتبين الموت وانتي متعرية ومن مهرجان لمهرجان . الله يصلح حالك
د محمد ماجد بخش
خلل عقلي
د محمد ماجد بخش
بالمبارك عليهم
ابو عمار
اللعب مع الكبار خطير

أخر الأخبار

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام
منذ 9 دقائق 1316
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح هل الغيبة في نهار رمضان تفسد الصيام
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح هل الغيبة في نهار رمضان تفسد الصيام
منذ 13 دقيقة 1372
«الشورى» يطالب هيئة المياه والكهرباء بضمان نقل ملكية العدادات بعد بيع العقار
«الشورى» يطالب هيئة المياه والكهرباء بضمان نقل ملكية العدادات بعد بيع العقار
منذ 24 دقيقة 1375
إغلاق طريق "الهدا" في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة
إغلاق طريق "الهدا" في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة
منذ 34 دقيقة 1540
"بلقيس" بعد قضية الخلع: الضربة التي لا تكسرك تجعلك أقوى
"بلقيس" بعد قضية الخلع: الضربة التي لا تكسرك تجعلك أقوى
منذ 39 دقيقة 705
«الشورى» يوافق على استثناء الجهات الحكومية من نظام استئجار الدولة للعقار
«الشورى» يوافق على استثناء الجهات الحكومية من نظام استئجار الدولة للعقار
منذ 43 دقيقة 1490
"التجارة" توجه الأسواق بتمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات المستهلكين
"التجارة" توجه الأسواق بتمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات المستهلكين
منذ 49 دقيقة 1603
ولي العهد يتصدر "تويتر" ومحركات البحث قبل ساعات من بث المقابلة التليفزيونية
ولي العهد يتصدر "تويتر" ومحركات البحث قبل ساعات من بث المقابلة التليفزيونية
منذ 53 دقيقة 1609
"الشورى" يوافق على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته
"الشورى" يوافق على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته
منذ 58 دقيقة 1703
امرأة تقتل حفيد زوجها لغيرتها من ضرتها
امرأة تقتل حفيد زوجها لغيرتها من ضرتها
منذ ساعة 543