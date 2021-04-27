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"الشورى" يوافق على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته

منذ 58 دقيقة
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"الشورى" يوافق على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الـثامنة التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ. على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

ويشمل المشروع مواد لإنشاء مراكز متخصصة لكبار السن لرعايتهم نهارياً، وإقامة برامج تأهيلية لإشباع هواياتهم وملء وقت فراغهم، وتشجيع القطاع الخاص والموسرين على إقامة دور خيرية لرعاية كبار السن تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ـ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ـ.

ويمنح الكبير بطاقة تكفل له التمتع بالحقوق والخدمات التي كفلها له النظام. وأسند لـ"التنمية الاجتماعية" رعاية الكبير الذي لا توجد له أسرة في دار للرعاية.

كما تقرر المحكمة المختصة من يعول الكبير في حال الخلاف بين أفراد أسرته على أن تراعي مصلحة الكبير وقدرة العائل المحكوم له على الوفاء بمتطلبات الكبير واحتياجاته وحفظ حقوقه.

الشورى
مجلس الشورى
نظام حقوق كبير السن

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب!! يادافع البلا ههههههههههههههههههههههههههااااي
ابوبدر
يارب رحمتك .. وتبين الموت وانتي متعرية ومن مهرجان لمهرجان . الله يصلح حالك
د محمد ماجد بخش
خلل عقلي
د محمد ماجد بخش
بالمبارك عليهم
ابو عمار
اللعب مع الكبار خطير

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