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منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ قبالة ينبع

منذ ساعة
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منظمة التعاون الإسلامي تدين المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ قبالة ينبع

جدة (صدى):
أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولة العدائية بتسيير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر قبالة محافظة ينبع، حيث تمكنت الوحدات البحرية التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية من اعتراضه وتدميره.

وشدد العثيمين، على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لكل المحاولات العدائية التي تهدد المنشآت الاقتصادية وتهدد الملاحة البحرية، مؤكداً وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية، ومؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على مقدراتها الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

ينبع
منظمة التعاون الإسلامي
المحاولة العدائية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9122
منذ ساعة
بل المحاولات العددية المتكررة بما فيها المحاولة العدائية الأخيرة ..

"إدانة منظمة التعاون الإسلامي لكل المحاولات العدائية."

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب!! يادافع البلا ههههههههههههههههههههههههههااااي
ابوبدر
يارب رحمتك .. وتبين الموت وانتي متعرية ومن مهرجان لمهرجان . الله يصلح حالك
د محمد ماجد بخش
خلل عقلي
د محمد ماجد بخش
بالمبارك عليهم
ابو عمار
اللعب مع الكبار خطير

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