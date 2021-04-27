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الأمن العام يضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة

منذ 25 دقيقة
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الأمن العام يضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة الذي ينص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على (3) مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (996) و (999) في جميع مناطق المملكة.

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49200
منذ 8 دقائق
طيب بعد القبض عليهم وين يروح الحطب ؟

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د محمد ماجد بخش
هكذا يكون قد فاض بنا مكر المخربين وعبث العابثين وعلينا إضافة إلى جهود الإحباط أن نسعى إلى التحري والتثبت من الفاعلين وتقديمهم للمحاكمات الدولية...
ابو عمار
لعنة الله عليه المجرم .. علقوه بالمشنقه ولا تضيعو وقت معه
أبو عبد الرحمن ✍️
وعن أنسٍ  قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كانَ لا بُدَّ فاعِلًا فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ أَحْيِني مَا كانَتِ...
د محمد ماجد بخش
صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال (من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة) رواه مسلم في...
ابو عمار
طيب بعد القبض عليهم وين يروح الحطب ؟

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