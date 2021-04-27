بالفيديو.. جاسم الشكيلي: الكويت هي الدولة البديلة حال تعذر استضافة البصرة لـ "خليجي 25"

نواف السالم (صدى):
كشف نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الدكتور جاسم الشكيلي، اليوم الثلاثاء، أن الكويت هي الدولة البديلة في حال تعذر استضافة البصرة العراقية لـ "خليجي 25" لأي سبب.
وقال الدكتور جاسم الشكيلي، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "المنتصف" على قناة "الإخبارية"، أنه الأنظمة تنص أنه لابد من وجود دولة بديلة، فيما كانت الدولة البديلة الماضية هب قطر ولكن الاتحاد القطري سحب الطلب.
ويستعد العراق لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه إثر تصويت المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، أمس الاثنين، على استضافة مدينة البصرة لخليجي 25.