الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. جاسم الشكيلي: الكويت هي الدولة البديلة حال تعذر استضافة البصرة لـ "خليجي 25"

منذ ساعة
1623
2
بالفيديو.. جاسم الشكيلي: الكويت هي الدولة البديلة حال تعذر استضافة البصرة لـ "خليجي 25"

نواف السالم (صدى):
كشف نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الدكتور جاسم الشكيلي، اليوم الثلاثاء، أن الكويت هي الدولة البديلة في حال تعذر استضافة البصرة العراقية لـ "خليجي 25" لأي سبب.

وقال الدكتور جاسم الشكيلي، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "المنتصف" على قناة "الإخبارية"، أنه الأنظمة تنص أنه لابد من وجود دولة بديلة، فيما كانت الدولة البديلة الماضية هب قطر ولكن الاتحاد القطري سحب الطلب.

ويستعد العراق لاستضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه إثر تصويت المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، أمس الاثنين، على استضافة مدينة البصرة لخليجي 25.

 

الكويت
الاتحاد الخليجي
البصرة
خليجي 25
جاسم الشكيلي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49213
منذ ساعة
المفروض يتم تاجيل التجمع الكروي الى بعد انتهاء جائحة كورونا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9121
منذ 12 دقيقة
كان يا ما كان في قديم الزمان عراق عربي به عاصمة الحضارة وكانت تسمى عاصمة الرشيد واليوم تعجز العراق عن كل شيء حتى أن زوار المستشفى يطبخون في الممرات لمرضاهم في عدم وجود وسائل إطفاء أو إنذار أو سلالم نجاة في المستشفيات ماذا نقول يا عراق غير أنك "ضحية الغزووين" وبصراك تحترق من فينة لفينة وقد شاهدنا السكان يقتلون في شوارعك وهم يحاولون الاعتراض على الذل والإهانة التي يتجرعونها في كل يوم نتيجة توتر الأوضاع ونفاذ المؤونة وضيق ذات اليد وقمع البندقية

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
لا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب!! يادافع البلا ههههههههههههههههههههههههههااااي
ابوبدر
يارب رحمتك .. وتبين الموت وانتي متعرية ومن مهرجان لمهرجان . الله يصلح حالك
د محمد ماجد بخش
خلل عقلي
د محمد ماجد بخش
بالمبارك عليهم
ابو عمار
اللعب مع الكبار خطير

أخر الأخبار

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام
منذ 8 دقائق 1298
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح هل الغيبة في نهار رمضان تفسد الصيام
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح هل الغيبة في نهار رمضان تفسد الصيام
منذ 12 دقيقة 1345
«الشورى» يطالب هيئة المياه والكهرباء بضمان نقل ملكية العدادات بعد بيع العقار
«الشورى» يطالب هيئة المياه والكهرباء بضمان نقل ملكية العدادات بعد بيع العقار
منذ 23 دقيقة 1365
إغلاق طريق "الهدا" في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة
إغلاق طريق "الهدا" في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة
منذ 33 دقيقة 1530
"بلقيس" بعد قضية الخلع: الضربة التي لا تكسرك تجعلك أقوى
"بلقيس" بعد قضية الخلع: الضربة التي لا تكسرك تجعلك أقوى
منذ 38 دقيقة 687
«الشورى» يوافق على استثناء الجهات الحكومية من نظام استئجار الدولة للعقار
«الشورى» يوافق على استثناء الجهات الحكومية من نظام استئجار الدولة للعقار
منذ 42 دقيقة 1489
"التجارة" توجه الأسواق بتمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات المستهلكين
"التجارة" توجه الأسواق بتمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات المستهلكين
منذ 48 دقيقة 1592
ولي العهد يتصدر "تويتر" ومحركات البحث قبل ساعات من بث المقابلة التليفزيونية
ولي العهد يتصدر "تويتر" ومحركات البحث قبل ساعات من بث المقابلة التليفزيونية
منذ 52 دقيقة 1605
"الشورى" يوافق على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته
"الشورى" يوافق على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته
منذ 57 دقيقة 1696
امرأة تقتل حفيد زوجها لغيرتها من ضرتها
امرأة تقتل حفيد زوجها لغيرتها من ضرتها
منذ ساعة 536