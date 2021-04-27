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لاعب بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين أندية المملكة وأخرى إنجليزية

منذ 40 دقيقة
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لاعب بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين أندية المملكة وأخرى إنجليزية

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح نادي بايرن ميونخ الألماني، على رادار عدة أندية بالمملكة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانضم كوستا صاحب الـ30 عاماً إلى صفوف بايرن ميونخ قادماً من يوفنتوس الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2020-2021، لكن من المرجح ألا يبقى ضمن الفريق البافاري حيث لم يقدم المستوى المنتظر منه.

وأكدت التقارير، أن كوستا ليس مطلوبا في المملكة فقط، بل يحظى باهتمام أيضًا من جانب ولفرهامبتون الإنجليزي، وأندية أخرى صينية.

 

يوفنتوس
دوري المحترفين
الدوري الإنجليزي
بايرن ميونخ
دوجلاس كوستا

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