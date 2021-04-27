الأعداد السابقة للصحيفة

طريقة وشروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر

منذ ساعة
1833
1
طريقة وشروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر

الرياض (صدى):
كشفت منصة أبشر الإلكترونية طريقة نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصة أبشر وذلك من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول على منصة أبشر .

2- اختيار خدمات من تبويب العمالة .

3- اختيار نقل خدمات العمالة المنزلية .

شروط الخدمة :

- لايمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه 4 أو أكثرمن أفراد العمالة المنزلية .

- لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه مخالفات مرورية غير مسددة .

- لا يمكن نقل الخدمات لعامل تم نقل كفالته اربع مرات مسبقاً.

- لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل ذكر ليس لديه أفراد مسجلين .

- لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل أنثى لم تطابق حالتها الإجتماعية شروط نقل الخدمات " مطلقة ، أرملة " .

- سداد رسم نقل الخدمات .

- الحد الأدنى في صلاحية الإقامة لتنفيذ الخدمة هو 15 يوم على الأقل .

 

العمالة المنزلية
منصة أبشر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 49200
منذ 43 دقيقة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هكذا يكون قد فاض بنا مكر المخربين وعبث العابثين وعلينا إضافة إلى جهود الإحباط أن نسعى إلى التحري والتثبت من الفاعلين وتقديمهم للمحاكمات الدولية...
ابو عمار
لعنة الله عليه المجرم .. علقوه بالمشنقه ولا تضيعو وقت معه
أبو عبد الرحمن ✍️
وعن أنسٍ  قَالَ: قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كانَ لا بُدَّ فاعِلًا فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ أَحْيِني مَا كانَتِ...
د محمد ماجد بخش
صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال (من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين ليلة) رواه مسلم في...
ابو عمار
طيب بعد القبض عليهم وين يروح الحطب ؟

أخر الأخبار

بالفيديو.. نائب رئيس القادسية الكويتي ينزل الملعب ويطالب اللاعبين بالانسحاب
بالفيديو.. نائب رئيس القادسية الكويتي ينزل الملعب ويطالب اللاعبين بالانسحاب
منذ 15 دقيقة 1415
فنانة لبنانية تعلن انفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ
فنانة لبنانية تعلن انفصالها عن زوجها بشكل مفاجئ
منذ 20 دقيقة 403
الأمن العام يضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة
الأمن العام يضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة
منذ 25 دقيقة 1627
أول صورة لحلا الترك بعد أزمتها مع والدتها
أول صورة لحلا الترك بعد أزمتها مع والدتها
منذ 29 دقيقة 586
لاعب بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين أندية المملكة وأخرى إنجليزية
لاعب بايرن ميونخ يشعل المنافسة بين أندية المملكة وأخرى إنجليزية
منذ 40 دقيقة 1660
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع
وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع
منذ ساعة 1874
طريقة وشروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر
طريقة وشروط نقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر
منذ ساعة 1835
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل البخور والدخان يفطر الصائم
بالفيديو.. «الخثلان» يوضح هل البخور والدخان يفطر الصائم
منذ ساعة 2358
«الصحة» توضح مدى تأثير لقاح كورونا على المسحة
«الصحة» توضح مدى تأثير لقاح كورونا على المسحة
منذ ساعة 1792
أطعمة يجب تجنبها في المساء بينها الموز
أطعمة يجب تجنبها في المساء بينها الموز
منذ ساعة 1915