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وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع

منذ ساعة
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وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد عند الساعة (06:40) من صباح اليوم (الثلاثاء) 27 أبريل 2021م.

وأوضح العميد المالكي، أن الوحدات البحرية تمكنت - ولله الحمد - من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسيّر عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع)، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأضاف أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكد العميد المالكي، أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.

ينبع
وزارة الدفاع
زورق مفخخ
مياه البحر الأحمر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9108
منذ دقيقتين
هكذا يكون قد فاض بنا مكر المخربين وعبث العابثين وعلينا إضافة إلى جهود الإحباط أن نسعى إلى التحري والتثبت من الفاعلين وتقديمهم للمحاكمات الدولية ودفع التعويضات اللازمة من أموالهم المحجوزة في عهدة المجتمع الدولي

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د محمد ماجد بخش
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