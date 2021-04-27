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بالصور.. تحذير أمني عالي الخطورة من ثغرة في «Google Chrome»

منذ ساعة
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بالصور.. تحذير أمني عالي الخطورة من ثغرة في «Google Chrome»

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، عن تحذير أمني عالي الخطورة من وجود ثغرات خطيرة في متصفح "Google Chrome".

وأصدرت شركة Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux؛ حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ ما يلي: تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 90.0.4430.93، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة، وطريقة التحديث: افتح Chrome، وفي أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد «مساعدة «معلومات عن Google Chrome.

وبعد ذلك اختر رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"، فيما سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، وأخيراً أنقر على إعادة التشغيل.

 

جوجل كروم
تحذير أمني
الأمن السيبراني

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