الأعداد السابقة للصحيفة

إيداع أكثر من 695 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر إبريل 2021

منذ 28 دقيقة
1467
إيداع أكثر من 695 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر إبريل 2021

الرياض (صدى):
أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، عن إيداعه أكثر من 695 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" وصندوق التنمية العقارية لشهر أبريل الجاري 2021، مؤكداً استمرار الدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر أبريل تجاوز 695 مليون ريال، وخُصص بالكامل لدعم أرباح عقود قروض التمويل العقاري لمستفيدي الدعم السكني من الأسر السعودية لتمكينها من الحصول على المسكن وفق رغباتها وقدراتها، مبيناً أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية شهر أبريل، بلغت نحو 27,5 مليار ريال.

وقال ابن ماضي: " إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" يؤكد استمراريته في توفير الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي "سكني" ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم؛ حيث مكّن البرنامج بالشراكة المثمرة مع الجهات التمويلية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 66 ألف أسرة سعودية بنسبة نمو 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، مفيدًا أن إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من "القرض المدعُوم" منذ بدايته في شهر يونيو 2017 وحتى نهاية الربع الأول 2021م، أكثر من 487 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعُوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق هنا، إضافة إلى تطبيق "المستشار العقاري"، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، ليتيح لمستفيدي برنامج "سكني" والصندوق العقاري الاستعلام عن "القرض المدعُوم" وإنهاء إجراءات الحصول عليه بشكل ذاتي وإلكتروني، كما وفّر الصندوق قنوات الاتصال الموحد (199088) والتواصل الاجتماعي للرد والإجابة على استفسارات وأسئلة المواطنين مستفيدي القرض العقاري المدعُوم.

صندوق التنمية العقارية
سكني
القرض العقاري المدعُوم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الله يكفينا الشر **** وهذه المرة راح تعملوا منه شوربة (حساء) ولا صالونة (مرق بالصلصل) *** ههههههههههههه...
اللهو البرى
طيب أدى لها لكمة خاطفة لو مرة.. وطالما معزمين ع الطلاق.. هي خربانة خربانة... سووا منازلة صادقة.. وايااااك أن تطلقها وشحمها على كلاها كما...
ابوفواز
لاحول وألاقوه لا بالله ما تصل للقتل ورشاش حدها خيزرانه و يحرمها من الجوال والطلعات ويرنها رن
الملل
طيب خلوها يروح اليمن وعلي صعده بدراجة ويفكونا من شره
الملل
لابد ان نحكم العقل الخطا حصل ولو ان الاب حكم عقل ويوضح خطا ابنته كان قال لها كلمي الشاب يتقدم لك زوج شرعي علي...

أخر الأخبار

مشعوذ ينصب على صيدلانية بالملح والكمون !
مشعوذ ينصب على صيدلانية بالملح والكمون !
منذ 8 دقائق 129
إيداع أكثر من 695 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر إبريل 2021
إيداع أكثر من 695 مليون ريال لمستفيدي "سكني" لشهر إبريل 2021
منذ 28 دقيقة 1469
‏الخارجية الإثيوبية: دول المصب لا تريد نجاح وساطة الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة
‏الخارجية الإثيوبية: دول المصب لا تريد نجاح وساطة الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة
منذ 33 دقيقة 1704
بالفيديو.. بوسي شلبي: أعيش حالة حزن وأتمنى الموت
بالفيديو.. بوسي شلبي: أعيش حالة حزن وأتمنى الموت
منذ 39 دقيقة 767
"هدف" يُبرم اتفاقية مع جامعة نجران لدعم توظيف خريجي الجامعة
"هدف" يُبرم اتفاقية مع جامعة نجران لدعم توظيف خريجي الجامعة
منذ 44 دقيقة 1779
وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
منذ 48 دقيقة 1904
نصائح بعدم تناول ماء جوز الهند في بعض الحالات
نصائح بعدم تناول ماء جوز الهند في بعض الحالات
منذ 58 دقيقة 1637
كويلار يتلقى عروضًا برازيلية للرحيل عن الهلال
كويلار يتلقى عروضًا برازيلية للرحيل عن الهلال
منذ ساعة 2016
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
منذ ساعة 1696
غدير السبتي تكشف عمرها الحقيقي وتعترف بعملية تجميل
غدير السبتي تكشف عمرها الحقيقي وتعترف بعملية تجميل
منذ ساعة 1070