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كويلار يتلقى عروضًا برازيلية للرحيل عن الهلال

منذ ساعة
2007
كويلار يتلقى عروضًا برازيلية للرحيل عن الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن تلقي نجم الهلال الكولومبي جوستافو كويلار، عروضًا من أندية برازيلية، فيما لم يضمه المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، إلى القائمة التي تخوض حاليًا، منافسات دوري أبطال آسيا.

وأوضح اللاعب أنه سيرتدي قميص فريقه السابق فلامنجو البرازيلي من جديد، إذا قرر العودة إلى البرازيل مرة أخرى، شريطة أن "تتغير" الإدارة المتواجدة حاليًا في فلامنجو.

وأضاف كويلار: "عرض جريميو البرازيلي؟ حسنًا، إنه نادٍ عريق في البرازيل، أكن له كل احترامي، لكن هاتفي لم يرن"، لافتًا إلى أنه تلقى عروضًا برازيلية، لكنه لا يفكر على الإطلاق في مغادرة صفوف الهلال، موضحًا أنه يشعر بالسعادة البالغة في المملكة.

 

 

الهلال
كويلار
أندية برازيلية

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أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الله يكفينا الشر **** وهذه المرة راح تعملوا منه شوربة (حساء) ولا صالونة (مرق بالصلصل) *** ههههههههههههه...
اللهو البرى
طيب أدى لها لكمة خاطفة لو مرة.. وطالما معزمين ع الطلاق.. هي خربانة خربانة... سووا منازلة صادقة.. وايااااك أن تطلقها وشحمها على كلاها كما...
ابوفواز
لاحول وألاقوه لا بالله ما تصل للقتل ورشاش حدها خيزرانه و يحرمها من الجوال والطلعات ويرنها رن
الملل
طيب خلوها يروح اليمن وعلي صعده بدراجة ويفكونا من شره
الملل
لابد ان نحكم العقل الخطا حصل ولو ان الاب حكم عقل ويوضح خطا ابنته كان قال لها كلمي الشاب يتقدم لك زوج شرعي علي...

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