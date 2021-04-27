كويلار يتلقى عروضًا برازيلية للرحيل عن الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، عن تلقي نجم الهلال الكولومبي جوستافو كويلار، عروضًا من أندية برازيلية، فيما لم يضمه المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، إلى القائمة التي تخوض حاليًا، منافسات دوري أبطال آسيا.
وأوضح اللاعب أنه سيرتدي قميص فريقه السابق فلامنجو البرازيلي من جديد، إذا قرر العودة إلى البرازيل مرة أخرى، شريطة أن "تتغير" الإدارة المتواجدة حاليًا في فلامنجو.
وأضاف كويلار: "عرض جريميو البرازيلي؟ حسنًا، إنه نادٍ عريق في البرازيل، أكن له كل احترامي، لكن هاتفي لم يرن"، لافتًا إلى أنه تلقى عروضًا برازيلية، لكنه لا يفكر على الإطلاق في مغادرة صفوف الهلال، موضحًا أنه يشعر بالسعادة البالغة في المملكة.