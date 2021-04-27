النفط ينتعش رغم المخاوف

وكالات (صدى):
انتعشت أسعار النفط اليوم بعد انخفاض في الجلسة السابقة، لكن من المرجح أن تكون المكاسب محدودة بفعل تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، التي تعاني الآن من تصاعد وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".
وبحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 40 سنتا بما يعادل 0.6 في المائة إلى 66.05 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارة 0.7 في المائة أمس الاثنين.
وربح الخام الأمريكي 40 سنتا أو 0.7 في المائة ليسجل 62.31 دولار للبرميل بعد تراجعه 0.4 في المائة في الجلسة السابقة.