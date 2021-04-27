وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي " سدايا " باب التقديم على وظائف شاغرة بالرياض ، وفقاً لهذه التفاصيل :
1- أخصائي التطوير التنظيمي :
- بكالوريوس في " الموارد البشرية " .
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
- إجادة الإنجليزية .
2- أخصائي تطوير الأعمال :
- بكالوريوس في "التسويق ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المبيعات .
3- مصمم UI-UX :
- بكالوريوس علوم الحاسب أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
4- مطور أول دوت نت :
- بكالوريوس في علوم الحاسب .
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات .
5- مهندس أول ضمان الجودة :
- بكالوريوس في علوم الحاسب أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا
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