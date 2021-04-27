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وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي

منذ ساعة
1816
وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي " سدايا " باب التقديم على وظائف شاغرة بالرياض ، وفقاً لهذه التفاصيل :

1- أخصائي التطوير التنظيمي :

- بكالوريوس في " الموارد البشرية " .

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

- إجادة الإنجليزية .

2- أخصائي تطوير الأعمال :

- بكالوريوس في "التسويق ، إدارة الأعمال " أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المبيعات .

3- مصمم UI-UX :

- بكالوريوس علوم الحاسب أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .

4- مطور أول دوت نت :

- بكالوريوس في علوم الحاسب .

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات .

5- مهندس أول ضمان الجودة :

- بكالوريوس في علوم الحاسب أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات .

ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب : هنا

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وظائف شاغرة
سدايا

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