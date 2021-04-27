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من ذاكرة رمضان

منذ ساعة
590
من ذاكرة رمضان

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
والله خوش ...!!! هذا والله الدعوه للفساد .. .. من ويش ينقذونها ..!! ينقذونها من الطهارهـ ليرموها باالدعــ....هـ !!؟
ابو محمد 😎 ✍️
كيف ينزل ويتركها شغاله ، هاالبشر ما أخذوا درس وعبره مما حدث لغيرهم ...؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
¥ ولد نجد ¥
أعوذ بالله من سوء فعلته
ابو احمد
لاحول ولا قوة الا بالله

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