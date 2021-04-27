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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

منذ 37 دقيقة
1450
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق )جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، نجران ،حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الباحة
مكة
المملكة
الطقس

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
حفظكم الله يا ادم البيتين الشريفين وأدامكم عزاً للإسلام والمسلمين .. آمين ..
فيصل الحربي
حفظكم الرحمن سبحانه وادام علينا والمسلمين وكل صديق نعمة الأمن والأمان.
المهم
الطيبه مشكله
د محمد ماجد بخش
رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة فهو أول من ذكر الله خاليا فوق هام السحب

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