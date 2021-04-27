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الانتصار للمسافرين إلى البحرين بدراجاتهم النارية

منذ ساعة
1740
الانتصار للمسافرين إلى البحرين بدراجاتهم النارية

الدمام (صدى):
انتصرت المحكمة الإدارية بالدمام، للمسافرين إلى البحرين بدراجاتهم النارية، وذلك بعد منع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لهم من السفر، بحجة ازدياد الحوادث.

وأصدرت حكمًا يقضي بإلغاء قرار المؤسسة وإلزامها بتمكين أحد المسافرين من ذلك، بعدما تقدم لدى المحكمة الإدارية بالدمام بصحيفة دعوی طلب خلالها السماح له بعبور جسر الملك فهد بدراجته النارية، حيث تم منعه دون بيان سبب أو سند نظامي، بحسب الوطن.

وأوضح أن ما ذكره ممثل المدعى عليها غير صحيح، لأنه لم يتم السماح للدراجات النارية بالعبور منذ إنشاء الجسر، فكيف زادت الحوادث منها.

الدمام
البحرين
المحكمة الادارية

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
حفظكم الله يا ادم البيتين الشريفين وأدامكم عزاً للإسلام والمسلمين .. آمين ..
فيصل الحربي
حفظكم الرحمن سبحانه وادام علينا والمسلمين وكل صديق نعمة الأمن والأمان.
المهم
الطيبه مشكله
د محمد ماجد بخش
رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة فهو أول من ذكر الله خاليا فوق هام السحب

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