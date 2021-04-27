شاهد..قصة دخول طبيب الهلال في الإسلام بسبب الشلهوب

نواف السالم (صدى):
كشف لاعب الهلال السابق محمد الشلهوب، قصة دخول طبيب النادي البلجيكي "كارل ويليام" في الإسلام لمجرد رؤيته وهو يصلي بجوار عامل النظافة.
وتبين أن الطبيب استغرب من صلاة الشلهوب اللاعب الشهير الذي تهتف الجماهير باسمه في المدرجات كتفاً بكتف بجوار عامل نظافة، في مشهد يجسد مساواة الإسلام بين الأشخاص.
ودفع هذا الموقف الطبيب إلى التفكير في أن الإسلام يقضي على الطبقية بين الناس ويساوي بين الأغنياء والفقراء إلى هذه الدرجة.
وأكد الشلهوب أنه لم يوجه لطبيب النادي أي نصيحة، كانت سبب في إسلامه، سوى أن الطبيب شاهد هذا الموقف وتأثر به ثم أسلم.