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شاهد..قصة دخول طبيب الهلال في الإسلام بسبب الشلهوب

منذ ساعة
1921
شاهد..قصة دخول طبيب الهلال في الإسلام بسبب الشلهوب

نواف السالم (صدى):
كشف لاعب الهلال السابق محمد الشلهوب، قصة دخول طبيب النادي البلجيكي "كارل ويليام" في الإسلام لمجرد رؤيته وهو يصلي بجوار عامل النظافة.

وتبين أن الطبيب استغرب من صلاة الشلهوب اللاعب الشهير الذي تهتف الجماهير باسمه في المدرجات كتفاً بكتف بجوار عامل نظافة، في مشهد يجسد مساواة الإسلام بين الأشخاص.

ودفع هذا الموقف الطبيب إلى التفكير في أن الإسلام يقضي على الطبقية بين الناس ويساوي بين الأغنياء والفقراء إلى هذه الدرجة.

وأكد الشلهوب أنه لم يوجه لطبيب النادي أي نصيحة، كانت سبب في إسلامه، سوى أن الطبيب شاهد هذا الموقف وتأثر به ثم أسلم.

الهلال
الشلهوب

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم أصلح أحوال المسلمين
ابو محمد 😎 ✍️
حفظكم الله يا ادم البيتين الشريفين وأدامكم عزاً للإسلام والمسلمين .. آمين ..
فيصل الحربي
حفظكم الرحمن سبحانه وادام علينا والمسلمين وكل صديق نعمة الأمن والأمان.
المهم
الطيبه مشكله
د محمد ماجد بخش
رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة فهو أول من ذكر الله خاليا فوق هام السحب

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