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تقليص مدة تحديث حالات "فرجت" إلى 10 دقائق بعدما كانت 48 ساعة

منذ 8 دقائق
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تقليص مدة تحديث حالات "فرجت" إلى 10 دقائق بعدما كانت 48 ساعة

الرياض (صدى):

في إطار دعمها المتواصل للحالات الإنسانية، وتسهيلًا على المتبرعين لمعرفة المبالغ المُتبرع بها والمتبقية منها؛ نجحت منصة إحسان بالتعاون مع وزارة العدل في تقليص مدة تحديث حالات المستحقين المسجلين في خدمة (فُرِجَتْ) لتُصبح (من 10 إلى 20 دقيقة) كحد أقصى، بعد أن كانت تستغرق 48 ساعة.

وأوضحت منصة إحسان أن تقليص مدة تحديث حالات المستحقين المسجلين في خدمة فُرجت، يرفع من مستوى الشفافية لدى المتبرعين وفاعلي الخير، ويؤكد حرص المنصة على ضمان اطلاع الجميع على الحالات بشكل مُحدث وسريع، بهدف منح المتبرعين خيارات أوسع من الحالات المستحقة.

وقدمت إحسان شكرها وتقديرها لكل من وزارة الداخلية وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي، التي دعمت هذه المبادرة فنيًا وإجرائيًا.

وبينما لفتت منصة إحسان النظر إلى أن العمل جارٍ مع الجهات المعنية ليُصبح تحديث حالات المستحقين المسجلين في خدمة فُرجت بشكل لحظي، أوضحت أن أي مبالغ دُفعت لحالة مكتملة ستسترد لحساب المتبرّع آليًا بشكل فوري.

وكانت منصة إحسان قد أتاحت خدمة (فُرِجَتْ) ضمن الخدمات التي تقدمها بهدف التفريج عن سجناء الحقوق المالية وقضاء مديونياتهم ولم شملهم بذويهم، في خطوة تعكس حرص القائمين على المنصة لتوفير مختلف الخدمات التي تسهم في دعم العمل الخيري وتحقيق الاستدامة له.

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د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني هذا اول صقر من صقور الاجواء السعودي .. رحم الله هاالمحيا .. آمين ..
سلطان
هذا ظب

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