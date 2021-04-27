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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطائف

منذ 20 دقيقة
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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطائف

الطائف (صدى):
تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، بلاغاً بوجود حادث تصادم بين عدة مركبات، بحي المثناه بالطائف.

وأوضح شادي الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عند الساعة ١:٣٥ص وبدورها قامت بتوجيه خمس فرق اسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي.

وعند وصول أول فرقة اتضح بالموقع 7 حالات بينهم حالة محتجزة بإحدى المركبات، وعلى الفور تم عمل الفرز الطبي للحالات حيث تعرضت 5 حالات لإصابات متوسطة فيما تبقى حالتان مستقرة.

وجرى التعامل مع الحالات جميعاً بتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقل ست حالات إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي فيما رفضت الأخيرة النقل.

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د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني هذا اول صقر من صقور الاجواء السعودي .. رحم الله هاالمحيا .. آمين ..
سلطان
هذا ظب

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