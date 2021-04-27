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أمير عسير يشارك عمال النظافة مائدة الإفطار

منذ ساعة
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أمير عسير يشارك عمال النظافة مائدة الإفطار

أبها (صدى):
شارك الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، أمس الاثنين، عمّال النظافة التابعين لأمانة المنطقة مائدة الإفطار الرمضاني.

وجاءت مشاركة الأمير للعمال المائدة في استراحة الأمانة تأكيدًا لدورهم الفعّال في خدمة المجتمع.

عسير
رمضان
امير عسير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9096
منذ ساعة
مبادرة عظيمة من أمير متواضع عظيم
دكتور رايق بن فايق
دكتور رايق بن فايق عدد التعليقات : 427
منذ ساعة
الأمير تركي بن طلال جزاك الله خير الجزاء على هذا الخلق النبيل الراقي

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د محمد ماجد بخش
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ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الخالق ..
ابو محمد 😎 ✍️
يعني هذا اول صقر من صقور الاجواء السعودي .. رحم الله هاالمحيا .. آمين ..
سلطان
هذا ظب

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