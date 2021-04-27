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بالفيديو.. ابتسامة عفوية لخادم الحرمين تجذب المواطنين ويصفوها بـ "ابتسامة وطن"

منذ 21 دقيقة
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بالفيديو.. ابتسامة عفوية لخادم الحرمين تجذب المواطنين ويصفوها بـ "ابتسامة وطن"

نايف السالم (صدى):
تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وهو يبتسم بعفوية خلال إدارته اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

ووصف الناشطون ابتسامة خادم الحرمين الشريفين بـ"ابتسامة وطن"، معبرين عن سعادتهم بعفويته، سائلين الله تعالى أن يديم ابتسامته ويرزقه الصحة والعافية.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد خلال الاجتماع الـ 51 لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز على أهمية العناية بالتاريخ الوطني، ونشر المحتوى التاريخي للجميع، والاطلاع عليه، والاستفادة منه.

ونوه - حفظه الله - بجهود دارة الملك عبدالعزيز خلال خمسين عاماً منذ إنشائها، وما تتطلع إليه في المستقبل وفق رؤية المملكة 2030.

المملكة
خادم الحرمين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9089
منذ 16 دقيقة
لا حرمنا من إبتسامة الوطن

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