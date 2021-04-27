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بالفيديو..الإطاحة بـ 4 مواطنين بينهم امرأتين سرقوا مصوغات ذهبية بـ 300 ألف

منذ 36 دقيقة
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بالفيديو..الإطاحة بـ 4 مواطنين بينهم امرأتين سرقوا مصوغات ذهبية بـ 300 ألف

الرياض (صدى):
تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة الرياض من القبض على 4 مواطنين، رجلين وامرأتين من أرباب السوابق، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتهمين ارتكبوا 47 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المصاغات الذهبية من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها، والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص.

وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 300 ألف ريال، وذلك في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل والقصيم.

كما ضبط بحوزتهم المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم بعد أن غيروا لوحات التسجيل الخاصة بها لتضليل الجهات الأمنية، وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الرياض
الشرطة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9089
منذ 27 دقيقة
كيف يفكر هؤلآء!!

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كيف يفكر هؤلآء!!

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