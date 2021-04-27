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النيابة العامة تباشر التحقيق مع مواطن اعتدى على الممتلكات العامة بعبارات مسيئة

منذ ساعة
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النيابة العامة تباشر التحقيق مع مواطن اعتدى على الممتلكات العامة بعبارات مسيئة

الرياض (صدى):
باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق تجاه المواطن سلطان ع س غ، لقيامة بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي المجرم وفقا لنظام حماية المرافق العامة ونشره لمحتويات معلوماتية عبر حسابه تحتوي صور تعديه على الممتلكات العامة والمجرم وفقا للماد 1-أ من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتكراره لذات الطرح واستمراره بمخالفة الأنظمة.

وقد عثر له على عدة سوابق جنائية منها قضايا أخلاقية ماسة بالشرف، وتم إيقافه لحين استكمال إجراءات التحقيق تجاهه وإحالة الدعوى الجزائية بحقه إلى المحكمة المختصة، كونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقا لقرار معالي النائب العام.

المملكة
النيابة العامة

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