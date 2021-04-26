الأعداد السابقة للصحيفة

عقوبات تصل للسجن والغرامة 5 ملايين بنظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

منذ 16 دقيقة
1285
عقوبات تصل للسجن والغرامة 5 ملايين بنظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

الرياض (صدى):
كشفت النيابة العامة عن العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، موضحة أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق، مستخدما أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب والإيهام، سيعاقب بالسجن 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

كما نص النظام على أن كل استولى دون وجه حق على مال سُلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الامانة، أو الشراكة، أوالإعارة، والرهن، أو الوكالة، وتصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام، يعاقب بالسجن مدة تصال إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.

ذلك إضافة إلى مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه، بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية.

السجن
النيابة العامة
الغرامة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه المرة من المرجح فوز نادي الهلال . لأن لكل جواد كبوة وهذه الكبوة خلاص عدت عليه ومرت
winner4ever
برنامج فاااااااشل وهاااااابط بكل ما تعنيه الكلمة سواء ما يعرض أو الممثلين ..
د محمد ماجد بخش
أتمنى أعطي محاضرة بعد حبسة ال١٨ سنة أوضح من خلالها مفهوم أثر تمثيل زيادة درجة الثقل الدورية على تمثيل درجة الارتباط العددية الممثلة بوحدات...
winner4ever
إلى الآن والزنان يزن ... يا رجل التحليل والكره والإدارة في جهة وأنت في جهة ...
¥ ولد نجد ¥
مقرود

أخر الأخبار

وفاة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر 96 عاما
وفاة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر 96 عاما
منذ 36 ثانية 0
صالح الطريقي : صدارة الأهلي لمجموعته الآسيوية مستحيلة
صالح الطريقي : صدارة الأهلي لمجموعته الآسيوية مستحيلة
منذ 14 دقيقة 174
عبدالعزيز الغيامة : تصريح الأمير منصور بن مشعل " يحطم " كل شيء
عبدالعزيز الغيامة : تصريح الأمير منصور بن مشعل " يحطم " كل شيء
منذ 14 دقيقة 233
حديث عبدالله بن زنان بعد خسارة النصر في آسيا
حديث عبدالله بن زنان بعد خسارة النصر في آسيا
منذ 15 دقيقة 261
عقوبات تصل للسجن والغرامة 5 ملايين بنظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
عقوبات تصل للسجن والغرامة 5 ملايين بنظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
منذ 16 دقيقة 1287
فوزية أبو خالد: أمي أرسلتني للجامعة الأمريكية في وقت ما كان فيه جامعات للبنات
فوزية أبو خالد: أمي أرسلتني للجامعة الأمريكية في وقت ما كان فيه جامعات للبنات
منذ 38 دقيقة 1530
وزير الطاقة: قبول جامعة الملك فهد للطالبات خطوة ضمن مستهدفات رؤية 2030
وزير الطاقة: قبول جامعة الملك فهد للطالبات خطوة ضمن مستهدفات رؤية 2030
منذ 44 دقيقة 1605
أبرز منجزات التعليم في رؤية 2030
أبرز منجزات التعليم في رؤية 2030
منذ 52 دقيقة 1516
أميرة الناصر تثير الجدل بتقبيل قدم زوجها لإيقاظه للإفطار!
أميرة الناصر تثير الجدل بتقبيل قدم زوجها لإيقاظه للإفطار!
منذ ساعة 1267
الجمارك تعلن قائمة المضبوطات من لبنان خلال 16 شهرًا فقط
الجمارك تعلن قائمة المضبوطات من لبنان خلال 16 شهرًا فقط
منذ ساعة 2034