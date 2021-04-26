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فوزية أبو خالد: أمي أرسلتني للجامعة الأمريكية في وقت ما كان فيه جامعات للبنات

منذ 38 دقيقة
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فوزية أبو خالد: أمي أرسلتني للجامعة الأمريكية في وقت ما كان فيه جامعات للبنات

عادل الحربي (صدى):
روت الشاعرة والكاتبة والباحثة في القضايا الاجتماعية فوزية أبو خالد، تجربتها في الجامعة الأمريكية في بيروت.

وقالت فوزية أبو خالد خلال برنامج "المسار" :"أمي أرسلتني لمدرسة اسمها مدرسة الجامعة، ووقتها ما كان في السعودية جامعة للبنات ولا تفكير في الجامعة، وأخذتني من يدي وذهبنا للجامعة الأمريكية ببيروت وقالت لي: ستدرسين في هذه الجامعة عند الانتهاء من الثانوية".

وأشارت إلى أن عمها كان مستغربا فكرة ذهابها لبيروت بمفردها للدراسة، موضحة أنها داومت في جامعة الملك عبدالعزيز 3 أشهر، قائلة: "ما جاتني بعثة، وبعدين والدي حصل لي على بعثة بعد مقابلة مع الشيخ حسن آل الشيخ، وذهبت مع أخي الصغير وعمره 3 سنوات".

ولفتت إلى أن ذلك التصرف يدل على أفق والديها، قائلة: " أنا لا يمكن أن أرسل ابنتي بعمر الـ 17 للخارج ومعها طفل صغير".

وأوضحت أنها قابلت مفكرين كثيرين في بيروت ودرست على أيديهم، وتعرفت على شعراء ومثقفين كانت تسمع عن أعمالهم قبل الذهاب للجامعة.

برنامج المسار
فوزية أبو خالد

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9072
منذ 35 دقيقة
أنا جدة أبويا كانت دكتورة لكن ما قالت لي جدتي مين اللي أرسلها الله يرحمهم جميعا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9072
منذ 26 دقيقة
ترى الإبداع في الفكر والعقل مع الفكر هبتين في حياة الإنسان ! سبحان الله رغم إن أسرتي الصغيرة فيها خمسة دكاترة أحس إني مقصر في أبحاثي وأبغى أنطلق لبرا لكن القيد شديد هي ٥٧ شهر تغربت فيها وحضرت للمملكة ١٨ مرة إجازات . أحبك يا السعودية وأعشق ترابك اللي هو داري بعد دنياي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه المرة من المرجح فوز نادي الهلال . لأن لكل جواد كبوة وهذه الكبوة خلاص عدت عليه ومرت
winner4ever
برنامج فاااااااشل وهاااااابط بكل ما تعنيه الكلمة سواء ما يعرض أو الممثلين ..
د محمد ماجد بخش
أتمنى أعطي محاضرة بعد حبسة ال١٨ سنة أوضح من خلالها مفهوم أثر تمثيل زيادة درجة الثقل الدورية على تمثيل درجة الارتباط العددية الممثلة بوحدات...
winner4ever
إلى الآن والزنان يزن ... يا رجل التحليل والكره والإدارة في جهة وأنت في جهة ...
¥ ولد نجد ¥
مقرود

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