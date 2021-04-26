الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الطاقة: قبول جامعة الملك فهد للطالبات خطوة ضمن مستهدفات رؤية 2030

منذ 43 دقيقة
1602
4
وزير الطاقة: قبول جامعة الملك فهد للطالبات خطوة ضمن مستهدفات رؤية 2030

الرياض (صدى):
أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، اليوم، عن فتح باب القبول للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م، لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات، وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الجامعة أبوابها لقبول الطالبات لدرجة البكالوريوس.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في تصريح بمناسبة صدور هذا الإعلان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، لما يلقاه قطاع التعليم بشكلٍ عام، والتعليم الجامعي بوجهٍ خاص، من دعم ومساندة وتعزيز يدفعه، باستمرار إلى تحقيق الإنجازات المتميزة، وأخذ الخطوات التي تُسهم في تطوير كفاءات وقدرات أبناء الوطن وبناته، ليسهموا في بناء مستقبلٍ مشرقٍ وواعد لبلادهم.

وأكد سموه أن فتح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن باب القبول للطالبات في درجة البكالوريوس، يأتي في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة، قيادةً وشعباً، بالذكرى الخامسة لانطلاق رؤية "المملكة 2030" ويعد خطوة مهمة باتجاه تحقيق عددٍ من مستهدفات الرؤية، التي تسعى إلى تمكين المرأة السعودية، ودعم مشاركتها الكاملة في النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، وإتاحة الفرصة لها لتلقي العلم وصقل مهاراتها في كل المجالات التي يمكنها أن تُبدع فيها.

وأضاف أن التحاق الطالبات بالجامعة سيُتيح لهن الفرصة للاستفادة من مؤسسة أكاديمية وطنية عريقةٍ، ذات مستوى أكاديمي وتطبيقي عالمي مرموق، وتصنيف متميز بين جامعات العالم، خاصةً في مجالات العلوم والهندسة المختلفة، مشيراً سموه إلى أن قبول الطالبات في الجامعة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022م سيكون بنسبة 20 % من المقبولين، وفقاً للإمكانات المتاحة، وفي العام الذي يليه ستستهدف الجامعة رفع نسبة قبول الطالبات إلى 40 %، ثم يستمر القبول بعد ذلك بناءً على الكفاءة والقدرات حسب قواعد القبول للطلاب والطالبات لدى الجامعة.

وأشار سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنه على يقينٍ من أن الطالبات اللواتي سيلتحقن بالجامعة للانضمام سيكُن، عند تخرجهن، محل فخر الجامعة مثلهن في ذلك مثل خريجيها الذي يقارب عددهم اليوم 40 ألف خريّج.

وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قد بيّنت أن تقديم طلبات القبول، للطلاب والطالبات، سيكون خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو 2021م، وأن القبول سيكون بالأفضلية حسب النسبة الموزونة، التي تعتمد على نتيجة اختبار القدرات، والاختبار التحصيلي، ودرجات الثانوية العامة، وأن اختيار التخصص سيكون جزءاً من مرحلة القبول، وأنها ستنظم ندواتٍ ومحاضراتٍ للتعريف بالتخصصات المختلفة.

وستوفر الجامعة برامج التخصص المبكر عن طريق استحداث أكثر من 34 تخصصا دقيقاً جديداً في مرحلة البكالوريوس، تُركز على متطلبات التقنيات الجديدة والاقتصاد الجديد، وتوفير تخصصات ذات أهمية استراتيجية للمملكة، منها تقنيات الدرونز، وأنظمة الدفاع الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها.

وكانت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قد أعلنت كذلك، عن إطلاق 32 برنامجاً جديدًا لدرجة الماجستير، في مجموعةٍ من التخصصات الدقيقة، التي تواكب تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع رقمي وقائم على المعرفة، حيث شملت التخصصات الجديدة؛ برامج الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والبلوك-شين، والروبوتات والأنظمة المستقلة، وعلوم البيانات، والحوسبة الكمية، والتحليلات الحسابية، وعلوم وهندسة المواد، وهندسة البتروكيميائيات، وعلوم وهندسة البوليمرات، والحفز الصناعي، والمواد والنمذجة الحاسوبية، وشبكات الاتصالات اللاسلكية، والطاقة المستدامة والمتجددة، والهندسة الحيوية، وإدارة سلاسل الإمداد.

رؤية 2030
جامعة الملك فهد
وزير الطاقة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9072
منذ 23 دقيقة
وماله . هذا البدر وهذا جماله . المستهدفات جديرة ونسأل الله لهن التوفيق . لكن عندي مثال بسيط أنا كلفت الدولة ٤ ملايين ليه منعوني من التدريس !
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9072
منذ 23 دقيقة
يعني المظلوم يموت مظلوم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9072
منذ 19 دقيقة
الحركة العلمية في وطنا أضحت حركة مؤسسات وصار الفرد فينا عبارة عن قطعة أثاث . حاكموني وإن كنت مظلوم أنصفوني .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9072
منذ 11 دقيقة
أتمنى أعطي محاضرة بعد حبسة ال١٨ سنة أوضح من خلالها مفهوم أثر تمثيل زيادة درجة الثقل الدورية على تمثيل درجة الارتباط العددية الممثلة بوحدات العناصر الذرية الممثلة لوحدات العناصر المغناطيسية في فترة العنصر الممثلة للكتلة العددية الممثلة لدرجات الثقالة الفراغية الممثلة بعدد وحدات تمثيل كتلة العنصر الذرية المكافئة لعدد وحدات العناصر العددية البنائية الممثلة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه المرة من المرجح فوز نادي الهلال . لأن لكل جواد كبوة وهذه الكبوة خلاص عدت عليه ومرت
winner4ever
برنامج فاااااااشل وهاااااابط بكل ما تعنيه الكلمة سواء ما يعرض أو الممثلين ..
د محمد ماجد بخش
أتمنى أعطي محاضرة بعد حبسة ال١٨ سنة أوضح من خلالها مفهوم أثر تمثيل زيادة درجة الثقل الدورية على تمثيل درجة الارتباط العددية الممثلة بوحدات...
winner4ever
إلى الآن والزنان يزن ... يا رجل التحليل والكره والإدارة في جهة وأنت في جهة ...
¥ ولد نجد ¥
مقرود

أخر الأخبار

وفاة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر 96 عاما
وفاة قائد المقاومة الشعبية في السويس عن عمر 96 عاما
منذ 26 ثانية 0
صالح الطريقي : صدارة الأهلي لمجموعته الآسيوية مستحيلة
صالح الطريقي : صدارة الأهلي لمجموعته الآسيوية مستحيلة
منذ 14 دقيقة 174
عبدالعزيز الغيامة : تصريح الأمير منصور بن مشعل " يحطم " كل شيء
عبدالعزيز الغيامة : تصريح الأمير منصور بن مشعل " يحطم " كل شيء
منذ 14 دقيقة 230
حديث عبدالله بن زنان بعد خسارة النصر في آسيا
حديث عبدالله بن زنان بعد خسارة النصر في آسيا
منذ 15 دقيقة 259
عقوبات تصل للسجن والغرامة 5 ملايين بنظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
عقوبات تصل للسجن والغرامة 5 ملايين بنظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
منذ 16 دقيقة 1285
فوزية أبو خالد: أمي أرسلتني للجامعة الأمريكية في وقت ما كان فيه جامعات للبنات
فوزية أبو خالد: أمي أرسلتني للجامعة الأمريكية في وقت ما كان فيه جامعات للبنات
منذ 38 دقيقة 1525
وزير الطاقة: قبول جامعة الملك فهد للطالبات خطوة ضمن مستهدفات رؤية 2030
وزير الطاقة: قبول جامعة الملك فهد للطالبات خطوة ضمن مستهدفات رؤية 2030
منذ 43 دقيقة 1605
أبرز منجزات التعليم في رؤية 2030
أبرز منجزات التعليم في رؤية 2030
منذ 52 دقيقة 1516
أميرة الناصر تثير الجدل بتقبيل قدم زوجها لإيقاظه للإفطار!
أميرة الناصر تثير الجدل بتقبيل قدم زوجها لإيقاظه للإفطار!
منذ ساعة 1267
الجمارك تعلن قائمة المضبوطات من لبنان خلال 16 شهرًا فقط
الجمارك تعلن قائمة المضبوطات من لبنان خلال 16 شهرًا فقط
منذ ساعة 2034