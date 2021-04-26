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أبرز منجزات التعليم في رؤية 2030

منذ 52 دقيقة
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أبرز منجزات التعليم في رؤية 2030

الرياض (صدى):
حقق التعليم في المملكة قفزات هائلة على كافة الأصعدة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حيث مضى قطاع التعليم في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 على مدى خمس سنوات مضت.

وأصبحت المملكة محط أنظار العالم في تجربتها الثرية لإدارة الملف التعليمي خلال جائحة كورونا بتطبيق التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، حيث أطلقت منصة (مدرستي) للتعليم الافتراضي بأحدث المعايير العالمية، والتي بلغ عدد زياراتها أكثر من مليار زيارة، وربط بوابة عين مع بوابة التعليم الوطنيّة، وإطلاق الروضة الافتراضيّة والتي بلغ عدد المستفيدين منها (300,294) مستفيداً، وتوفير 23 قناة تعليميّة فضائية "عين".

وقدمت وزارة التعليم العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات بقيمة مليار ريال، وأتاحت الاستثمار للقطاع الخاص في المرافق التعليمية والتعليم الأهلي، حيث تم توقّيع عقد مشروع تمويل وإنشاء مبانٍ تعليمية بنموذج (BMT).

وشهد التعليم العام زيادة في نسبة الالتحاق برياض الأطفال والصفوف الأولية، وارتفاع نسبة إسناد تدريس الصفوف الأولية (بنين) للمعلمات، وإطلاق (104) مراكز للعلوم والرياضيات STEM، وارتفاع نسبة مشاركة الطلبة في الأنشطة غير الصفية، وتحسن نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية.

المملكة
التعليم
رؤية 2030

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه المرة من المرجح فوز نادي الهلال . لأن لكل جواد كبوة وهذه الكبوة خلاص عدت عليه ومرت
winner4ever
برنامج فاااااااشل وهاااااابط بكل ما تعنيه الكلمة سواء ما يعرض أو الممثلين ..
د محمد ماجد بخش
أتمنى أعطي محاضرة بعد حبسة ال١٨ سنة أوضح من خلالها مفهوم أثر تمثيل زيادة درجة الثقل الدورية على تمثيل درجة الارتباط العددية الممثلة بوحدات...
winner4ever
إلى الآن والزنان يزن ... يا رجل التحليل والكره والإدارة في جهة وأنت في جهة ...
¥ ولد نجد ¥
مقرود

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