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الجمارك تعلن قائمة المضبوطات من لبنان خلال 16 شهرًا فقط

منذ ساعة
2027
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الجمارك تعلن قائمة المضبوطات من لبنان خلال 16 شهرًا فقط

الرياض (صدى):
أعلنت الجمارك السعودية عن قائمة المضبوطات من دولة لبنان منذ بداية عام 2020 وحتى أبريل 2021.

وشملت قائمة المضبوطات 5.383.400 حبة مخدرة داخل الرمان، و20.190.500 حبة مخدرة داخل شحنة عنب، و 4.335.000 بالتفاح.

وكانت المملكة أعلنت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية، أو العبور من خلال أراضيها، بعدما تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وفيما يلي قائمة المضبوطات عبر ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز:

المملكة
الجمارك
لبنان

التعليقات

Mohammed
Mohammed عدد التعليقات : 37
منذ 53 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
والله رجال الجمارك إنهم في جهاد في سبيل الله
والله يجزاكم خير على قدمتمتواه عن حماية دينكم واوطانكم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه المرة من المرجح فوز نادي الهلال . لأن لكل جواد كبوة وهذه الكبوة خلاص عدت عليه ومرت
winner4ever
برنامج فاااااااشل وهاااااابط بكل ما تعنيه الكلمة سواء ما يعرض أو الممثلين ..
د محمد ماجد بخش
أتمنى أعطي محاضرة بعد حبسة ال١٨ سنة أوضح من خلالها مفهوم أثر تمثيل زيادة درجة الثقل الدورية على تمثيل درجة الارتباط العددية الممثلة بوحدات...
winner4ever
إلى الآن والزنان يزن ... يا رجل التحليل والكره والإدارة في جهة وأنت في جهة ...
¥ ولد نجد ¥
مقرود

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