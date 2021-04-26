قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للأهلي

نواف السالم (صدى):
أعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، رسميا عن قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية.
وضمت القائمة كل من: الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز- الامير نواف بن عبد العزيز بن تركي- الدكتور ياسر محمد محروس- الشريف محمد الحارث- ناصر عبدالله مهدي- ماجد عائض النفيعي- بندر علي الدعجاني- محمد فرحان العتيبي - عبدالله محمد السيد.
وفيما يخص انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أوضح النادي الأهلي، أنه يتم استقبال ملفات المرشحين على البريد الالكتروني للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية حسب المعلن في البرنامج الزمني خلال فترة فتح باب الترشح حتى يوم الخميس المقبل الساعة التاسعة مساءً.