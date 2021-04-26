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قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للأهلي

منذ ساعة
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قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية للأهلي

نواف السالم (صدى):
أعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، رسميا عن قائمة الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية.

وضمت القائمة كل من: الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز- الامير نواف بن عبد العزيز بن تركي- الدكتور ياسر محمد محروس- الشريف محمد الحارث- ناصر عبدالله مهدي- ماجد عائض النفيعي- بندر علي الدعجاني- محمد فرحان العتيبي - عبدالله محمد السيد.

وفيما يخص انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أوضح النادي الأهلي، أنه يتم استقبال ملفات المرشحين على البريد الالكتروني للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية حسب المعلن في البرنامج الزمني خلال فترة فتح باب الترشح حتى يوم الخميس المقبل الساعة التاسعة مساءً.

الاهلي
النادي الاهلي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9072
منذ ساعة
رشح رئيس للأهلي وقوام أندهلي .. نأمل حضور الكل ويتم الأمر سهلي .. إن كان فيه عريكة صب العسل فيها .. وإن نقص عليك شيء كلم ابن تركي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
هذه المرة من المرجح فوز نادي الهلال . لأن لكل جواد كبوة وهذه الكبوة خلاص عدت عليه ومرت
winner4ever
برنامج فاااااااشل وهاااااابط بكل ما تعنيه الكلمة سواء ما يعرض أو الممثلين ..
د محمد ماجد بخش
أتمنى أعطي محاضرة بعد حبسة ال١٨ سنة أوضح من خلالها مفهوم أثر تمثيل زيادة درجة الثقل الدورية على تمثيل درجة الارتباط العددية الممثلة بوحدات...
winner4ever
إلى الآن والزنان يزن ... يا رجل التحليل والكره والإدارة في جهة وأنت في جهة ...
¥ ولد نجد ¥
مقرود

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