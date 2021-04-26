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حرس الحدود ينقذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر بالقنفذة

منذ 20 دقيقة
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حرس الحدود ينقذ مواطنين تعرض قاربهما للعطل في عرض البحر بالقنفذة

القنفذة (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، المقدم فارس المالكي، أن الدوريات البحرية التابعة لقطاع القنفذة تمكنت - بفضل الله - من إنقاذ مواطنين تعرض قاربهما لعطل فني في عرض البحر.

وأوضح المقدم المالكي أنه أثناء قيام الدوريات بمهامها الأمنية عثرت على القارب متعطل، حيث قدمت المساعدة اللازمة لهما، وقُطر القارب إلى المرسى.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع ملاك الوسائط البحرية بأهمية الكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة.

القنفذة
حرس الحدود

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