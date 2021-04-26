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سفير المملكة بلبنان: أمن المملكة خط أحمر لا نقبل المساس به

منذ ساعة
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سفير المملكة بلبنان: أمن المملكة خط أحمر لا نقبل المساس به

الرياض (صدى):
أكد سفير المملكة لدى لبنان، وليد بخاري، مجددا على أهمية أمن المملكة، وعدم القبول بالمساس به.

وقال بخاري عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر" إنَّ أمن المملكة في ظل قيادتنا الحكيمة خط أحمر، لا يُقبل المساس به".

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2.466.563 قرص إمفيتامين المخدر؛ حيث تمَّت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

لبنان
سفير المملكة
وليد بخاري

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9053
منذ ساعة
كلنا نردد ما ردده أسد الداخلية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه ورحم أباه ووالديه، ووالديهم رحمة الأبرار، بأن أمن المملكة العربية السعودية خط أحمر . دونه أرواحنا بالطبع وأن بلاد الحرمين الشريفين لا تقهر ولا تغلب والله حارسها ونحن فيها جند بواسل نعمل على أمن حدودها نسهر وفي حمايتها ولا نألو جهدا في الذود عن حماها والموت دونها ولا نغفل عنها ساعة أو نفتر

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