الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز

منذ 22 دقيقة
1333
خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز

الرياض (صدى):
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الـ 51 لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز.

وأكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية العناية بالتاريخ الوطني، ونشر المحتوى التاريخي للجميع، والاطلاع عليه، والاستفادة منه، منوهاً بجهود دارة الملك عبدالعزيز خلال خمسين عاماً منذ إنشائها، وما تتطلع إليه في المستقبل وفق رؤية المملكة 2030.

وشهد الاجتماع أصدر عدداً من القرارات منها الموافقة على استراتيجية الدارة وخطتها التنفيذية للأعوام (2021 - 2023م)، وإقرار سياسة حفظ الأوعية التاريخية وتصنيفها، ومشروع تعزيز الهوية الوطنية باستثمار بطاقات الهوية السعودية.

كما وافق المجلس على برنامج الاحتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيس الدارة في العام القادم، كما صادق المجلس على الحسابين الختاميين للدارة للعامين الماليين (1441 ـ 1442هـ)، وإحاطة المجلس بأنشطة الدارة الثقافية التي تم تنفيذها خلال العام.

خادم الحرمين الشريفين
اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
عرفت انهم من السود من قبل ما اشغل المقطع والسبب ان الافارقه اللي في امريكا همج. ولو ترجع للمشكلة تلقاها سبب تافه ويمكن حله...
عبدالله
القنوات الغربية طلعت كثير ممن عملوا على لقاحات كورونا وما احد جاب اسم شاهين هذا الا القنوات اللبنانية. واللبنانيين يقولوا انه اصله لبناني والسوريين...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
✌💪
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
شعار الحاويه من سيء لاسواء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
أعداء الزعيم بدأوا بالنباح والنهيق

أخر الأخبار

بالصور .. إحباط تهريب 2 مليون ريال مخبأة في ديكور مركبة وأمتعة شخصية
بالصور .. إحباط تهريب 2 مليون ريال مخبأة في ديكور مركبة وأمتعة شخصية
منذ 5 دقائق 1266
خلي الممرضة تخلص شغلها
خلي الممرضة تخلص شغلها
منذ 12 دقيقة 280
أناس لاتهاب الأسود
أناس لاتهاب الأسود
منذ 13 دقيقة 249
سامي الجابر مع اشبال الهلال عام 1406 هـ
سامي الجابر مع اشبال الهلال عام 1406 هـ
منذ 13 دقيقة 226
شاهد.. صاروخ يحمل على متنه 4 من رواد الفضاء ينجو من كارثة فضائية
شاهد.. صاروخ يحمل على متنه 4 من رواد الفضاء ينجو من كارثة فضائية
منذ 13 دقيقة 158
خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز
منذ 22 دقيقة 1336
شاهد.. لاعب سلة يستقبل والده بمقلب مثير بعد غيابه عامين
شاهد.. لاعب سلة يستقبل والده بمقلب مثير بعد غيابه عامين
منذ 23 دقيقة 251
بسبب عبارة "خارج النطاق العمراني" أهالي مركز الويد يناشدون امير مكة المكرمة
بسبب عبارة "خارج النطاق العمراني" أهالي مركز الويد يناشدون امير مكة المكرمة
منذ 27 دقيقة 1522
مفتي المملكة يحسم الجدل حول الرسالة المتداولة للتسبيح عن الميت
مفتي المملكة يحسم الجدل حول الرسالة المتداولة للتسبيح عن الميت
منذ 33 دقيقة 1732
الأمير منصور بن مشعل يكشف سبب ابتعاده عن الأهلي وأبرز المرشحين للرئاسة
الأمير منصور بن مشعل يكشف سبب ابتعاده عن الأهلي وأبرز المرشحين للرئاسة
منذ 38 دقيقة 1809