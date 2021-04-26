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مفتي المملكة يحسم الجدل حول الرسالة المتداولة للتسبيح عن الميت

منذ 33 دقيقة
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مفتي المملكة يحسم الجدل حول الرسالة المتداولة للتسبيح عن الميت

الرياض (صدى):
رد المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على التساؤلات والجدل الذي أثير بشأن ما يتداوله الناس هذه الأيام من رسالة للتسبيح عن الميت.

وأكد أن رسالة التسبيح عن الميت التي يجرى تداولها غير جائزة؛ لأنه لا يصل إلى الميت من الأعمال الصالحة إلا ما دل عليه الدليل، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له".

كما استشهد على صحة ذلك بقول الله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"، مشددًا على ضرورة أن يلتزم المسلم بما ثبت في السنة من الأعمال التي يصل أجرها إلى الميت مثل الدعاء والصدقة والوقف عن نيته والحج والعمرة.

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
مفتي المملكة
التسبيح عن الميت

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عبدالله
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