الأمير منصور بن مشعل يكشف سبب ابتعاده عن الأهلي وأبرز المرشحين للرئاسة

ماجد محمد (صدى):
قال الأمير منصور بن مشعل العضو الذهبي لنادي الأهلي، أن سبب ابتعاده عن النادي سابقا، هو التخبطات الإدارية التي حدثت، مبينا أنها كانت متوقعة.
وأوضح الأمير منصور بن مشعل أنه تم تشكيل لجنة من الأمراء وأعضاء الجمعية السابقين لاختيار الأفضل من المرشحين لرئاسة النادي.
وأضاف أن عبدالله السيد اعتذر عن الرئاسة لأسباب شخصية، لافتا إلى أن هناك مرشح واحد الدكتور زياد يوسف هو زياد اليوسف، واجتمعت اللجنة معه واستمعت إلى وجهة نظره.
وأكد الأمير منصور بن مشعل على دعمه للرئيس الذي لديه الكفاءة المالية والإدارية لخدمة الأهلي