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الوحدات الأردني يهزم النصر بهدفين

منذ ساعة
1979
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الوحدات الأردني يهزم النصر بهدفين

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق الوحدات الأردني على النصر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل هدف الأول للوحدات اللاعب أحمد زريك في الدقيقة 44 من الشوط الأول بالمباراة، وسجل الهدف الثاني اللاعب نداي في الدقيقة 72, فيما أحرز النصر هدفه الوحيد بأقدام اللاعب عبد الرزاق حمدالله .

وتعرض نجم النصر عبد الفتاح عسيري لإصابة في شوط المباراة بالدقيقة 38، ولم يستطيع استكمال المباراة وحل بديلًا له اللاعب رائد الغامدي.

وكان النصر قد تعادل سلبياً بدون أهداف مع الوحدات الأردني في مباراة الذهاب بين الفريقين بمرحلة المجموعات الحالية ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

النصر
دوري أبطال آسيا
الوحدات الأردني

التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 292
منذ 51 دقيقة
اللهم لا شماته
ابو بدر الهلالي العالمي
ابو بدر الهلالي العالمي عدد التعليقات : 1059
منذ 29 دقيقة
الف مليووووون تريليوون مبرروك للوحدات الأردني مستوى ونتيجة وقتالية👌ولا عزاء لبنو خرقة وميداليات الفالح القرنبعاوي؟! وشلة زميره واعلام ابو ريالين الطبالين معاهم معاهم عليهم عليهم!؟ أجدد المباركة للوحدات الأردني💙🙏💙
أسيا ما تعرف إلا زعيمها وعميدها فقط قطبا الكرة السعودية والخليجية والعربية أجمع
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2247
منذ 22 دقيقة
الخرقه انشقت وداسوها الوحدات
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 292
منذ 20 دقيقة
شعار الحاويه من سيء لاسواء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر عدد التعليقات : 292
منذ 19 دقيقة
✌💪

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أحدث التعليقات

عبدالله
عرفت انهم من السود من قبل ما اشغل المقطع والسبب ان الافارقه اللي في امريكا همج. ولو ترجع للمشكلة تلقاها سبب تافه ويمكن حله...
عبدالله
القنوات الغربية طلعت كثير ممن عملوا على لقاحات كورونا وما احد جاب اسم شاهين هذا الا القنوات اللبنانية. واللبنانيين يقولوا انه اصله لبناني والسوريين...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
✌💪
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
شعار الحاويه من سيء لاسواء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
أعداء الزعيم بدأوا بالنباح والنهيق

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