الوحدات الأردني يهزم النصر بهدفين

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق الوحدات الأردني على النصر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وسجل هدف الأول للوحدات اللاعب أحمد زريك في الدقيقة 44 من الشوط الأول بالمباراة، وسجل الهدف الثاني اللاعب نداي في الدقيقة 72, فيما أحرز النصر هدفه الوحيد بأقدام اللاعب عبد الرزاق حمدالله .
وتعرض نجم النصر عبد الفتاح عسيري لإصابة في شوط المباراة بالدقيقة 38، ولم يستطيع استكمال المباراة وحل بديلًا له اللاعب رائد الغامدي.
وكان النصر قد تعادل سلبياً بدون أهداف مع الوحدات الأردني في مباراة الذهاب بين الفريقين بمرحلة المجموعات الحالية ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.