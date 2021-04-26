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الغذاء والدواء توضح طريقة عمل اللقاح

منذ 6 دقائق
1193
الغذاء والدواء توضح طريقة عمل اللقاح

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء طريقة عمل اللقاح، والتي تتضمن حقن الميكروب المراد اللقاح ضده في صورة كائن مضعف أو ميت في جسم الإنسان.

وأضافت أن الجهاز المناعي يتعرف على أجزاء من اللقاح كمواد غريبة، لافتة إلى أن الجسم يبدأ في إنتاج الأجسام المضادة بغرض التجهيز للاستجابة السريعة في حال مهاجمة الميكروب الحقيقي للجسم مستقبلا.

ونوهت بأن الجسم قد يحتاج إلى أكثر من جرعة كي يصنع أجساما مضادة كافية لمكافحة المرض، مضيفة أن الفترة اللازمة لاكتساب المناعة تتراوح ما بين 2 إلى 3 أسابيع كي تكتمل العملية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
اللقاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
غير صحيح
ابو محمد 😎 ✍️
لا يا شيخه ........
هلالي مضغوط
ايو اربعه من أضعف الأندية وجاي تلمع النادي ترى خلاص تعبنا من الإعلام المظلل
فهاد
طلال الغامدي دعواتك فوز النصر الليلة ههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل وبارك فيك .. آمين ..

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