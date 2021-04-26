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الهلال يخطط للتعاقد مع لاعب الشباب

منذ 43 دقيقة
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الهلال يخطط للتعاقد مع لاعب الشباب

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحفية برتغالية إلى أن الشباب تحرك لشراء عقد فابيو مارتينز في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه وعلى رأسها الهلال شريك الشباب في صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقال موقع مايسفوتيبول البرتغالي فإن هناك المزيد من المنافسين الأقوياء في السوق يريدون التعاقد مع اللاعب المولود في البرازيل وآخرهم الهلال.

وأيضًا توجد أندية من قطر وتركيا، لكن الجناح البرتغالي يريد البقاء في المملكة ، حيث كان أحد أبرز اللاعبين في الدوري هذا الموسم بتسجيله خمسة أهداف في 21 مباراة.

كان الشباب قد تعاقد مع مارتينز البالغ من العمر 27 عاما على سبيل الإعارة من براغا البرتغالي في سبتمبر وتستمر إعارته حتى يونيو، وقد ساهم تألقه مع الشباب في لفت أنظار العديد من الأندية العربية والأجنبية ومنها الهلال له

الشباب
الهلال
مارتينز

التعليقات

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
غير صحيح
ابو محمد 😎 ✍️
لا يا شيخه ........
هلالي مضغوط
ايو اربعه من أضعف الأندية وجاي تلمع النادي ترى خلاص تعبنا من الإعلام المظلل
فهاد
طلال الغامدي دعواتك فوز النصر الليلة ههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخنا الفاضل وبارك فيك .. آمين ..

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